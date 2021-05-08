Неймар: «Мое приключение вместе с «ПСЖ» продолжается»
Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился эмоциями после подписания нового контракт с парижским клубом. Бразилец заключил соглашение до 2025 года.
«Я очень доволен, что мое приключение вместе с «ПСЖ» продолжается. Я горд, что являюсь частью этой команды. Здесь я вырос не только как футболист, но и как личность. Я очень рад, что нам удалось договориться о новом контракте. Надеюсь, вместе мы завоюем множество трофеев», — приводит слова Неймара L'Equipe.
Вместе с командой бразилец трижды выигрывал чемпионат Франции, также на его счету Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубок страны.
В этом сезоне Неймар провел 27 матчей в Лиге 1, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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