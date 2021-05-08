Неймар: «Мое приключение вместе с «ПСЖ» продолжается»

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился эмоциями после подписания нового контракт с парижским клубом. Бразилец заключил соглашение до 2025 года.

«Я очень доволен, что мое приключение вместе с «ПСЖ» продолжается. Я горд, что являюсь частью этой команды. Здесь я вырос не только как футболист, но и как личность. Я очень рад, что нам удалось договориться о новом контракте. Надеюсь, вместе мы завоюем множество трофеев», — приводит слова Неймара L'Equipe.

Вместе с командой бразилец трижды выигрывал чемпионат Франции, также на его счету Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубок страны.

В этом сезоне Неймар провел 27 матчей в Лиге 1, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.