Форвард «ПСЖ» Неймар высказался о нападающем команды Килиане Мбаппе.

«Килиан научил меня, как быть «французом». Он объяснил мне французский менталитет. Своей адаптацией я благодарен ему. Я был тронут его человеческими качествами: он очень чуткий, вежлив и добр ко всем. Он прекрасный человек.



У меня была возможность наблюдать за его тренировками, наблюдать за его скоростью, его невероятным дриблингом, интеллектом и развитием. Тогда я сказал себе: «Он наш золотой мальчик!» — цитирует Неймара Goal.

В этом сезоне 22-летний Мбаппе провел 27 игр в чемпионате Франции, забив 21 гол и сделав 7 передач. Сегодня, 13 апреля, «ПСЖ» сыграет в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Начало — в 22.00 (мск).