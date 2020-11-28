Неймар, Мбаппе и остальные игроки «ПСЖ» вышли на матч в майках с портретом Марадоны
«ПСЖ» вышел на разминку в преддверии матча чемпионата Франции против «Бордо» в футболках с портретом Диего Марадоны. В числе прочих майки надели главные звезды парижан, самые дорогие игроки мира Неймар и Кильян Мбаппе.
?? ?Hay que agregarle algo m?s al homenaje del PSG a Diego? pic.twitter.com/SjMRDVR4VJ— Diario Ol? (@DiarioOle) November 28, 2020
Марадона скончался от остановки сердца 25 ноября в возрасте 60 лет.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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