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Неймар, Мбаппе и остальные игроки «ПСЖ» вышли на матч в майках с портретом Марадоны

28 ноября 2020, 23:54
Кильян Мбаппе и Неймар. Фото Twitter
Кильян Мбаппе и Неймар. Фото Twitter
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«ПСЖ» вышел на разминку в преддверии матча чемпионата Франции против «Бордо» в футболках с портретом Диего Марадоны. В числе прочих майки надели главные звезды парижан, самые дорогие игроки мира Неймар и Кильян Мбаппе.

Марадона скончался от остановки сердца 25 ноября в возрасте 60 лет.

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