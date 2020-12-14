Неймар избежал тяжелой травмы в матче с «Лионом»

Медицинское обследование форварда «ПСЖ» Неймара не выявило у футболиста перелома ноги, сообщает Le Parisien.

28-летний бразилец получил повреждение в матче 14-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (0:1) после подката полузащитника соперника Тиагу Мендеса. Неймар не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках.

По данным источника, первичное обследование не выявило переломов. В понедельник, 14 декабря, он пройдет МРТ, которая покажет степень растяжения.

Неймар провел в этом сезоне 7 матчей в лиге 1, забив 3 гола и сделав 3 результативные передачи.