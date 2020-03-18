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Неймар и Тиагу Силва улетели в Бразилию из-за пандемии коронавируса

21:28
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Нападающий «ПСЖ» Неймар и его одноклубник, защитник Тиагу Силва вернулись в Бразилию после приостановки чемпионата Франции на неопределенный срок из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Le Parisien.

«ПСЖ» ранее дал понять игрокам что они могут самостоятельно принимать решения о нахождении в том или ином месте. Тренировки у парижан прекращены до особого указания.

В текущем сезоне 28-летний Неймар провел 22 матча за «ПСЖ», забил 17 голов и сделал две результативные передачи. 35-летний Силва — 30 игр и один забитый мяч.

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