Неймар и Тиагу Силва улетели в Бразилию из-за пандемии коронавируса

Нападающий «ПСЖ» Неймар и его одноклубник, защитник Тиагу Силва вернулись в Бразилию после приостановки чемпионата Франции на неопределенный срок из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Le Parisien.

«ПСЖ» ранее дал понять игрокам что они могут самостоятельно принимать решения о нахождении в том или ином месте. Тренировки у парижан прекращены до особого указания.

В текущем сезоне 28-летний Неймар провел 22 матча за «ПСЖ», забил 17 голов и сделал две результативные передачи. 35-летний Силва — 30 игр и один забитый мяч.