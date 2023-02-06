Неймар и Серхио Рамос вернулись к тренировкам в составе «ПСЖ»

Нападающий Неймар и защитник Серхио Рамос вернулись к тренировкам в составе «ПСЖ», сообщает журналист Адриен Гренье.

Рамос не смог доиграть матч 21-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3). Он покинул поле в первом тайме после столкновения головами с соперником.

У бразильца диагностирована мышечная усталость, и он находился на лечении.

Ближайший матч «ПСЖ» в лиге 1 проведет против «Монако» 11 февраля.