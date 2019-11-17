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Неймар и Менье вернулись в строй

10:17
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Нападающий «ПСЖ» Неймар восстановился после травмы подколенного сухожилия и должен приступить к тренировкам с командой в начале следующей недели. Как сообщает Le Figaro, также готов вернуться к тренировкам защитник Тома Менье, тоже восстановившийся после травмы.

В то же время полузащитники Марко Верратти и Андер Эррера продолжают восстановление. Итальянец должен вернуться к тренировкам в конце следующей недели, а срок восстановления испанца пока не определен.

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