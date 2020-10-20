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Неймар готов подписать новый контракт с «ПСЖ»

10:56
Неймар. Фото AFP
Неймар. Фото AFP
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Нападающий «ПСЖ» Неймар окончательно передумал покидать Париж и хочет остаться в клубе, сообщает Le Parisien.

Футболист надеется получить новый долгосрочный контракт от парижан. Однако французы пока не начинали переговоры с футболистом о продлении соглашения. Это расстраивает бразильца.

Действующий контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до июня 2022 года. В текущем сезоне 28-летний форвард сыграл 3 матча в лиге 1, записав на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.

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