Неймар готов подписать новый контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар окончательно передумал покидать Париж и хочет остаться в клубе, сообщает Le Parisien.

Футболист надеется получить новый долгосрочный контракт от парижан. Однако французы пока не начинали переговоры с футболистом о продлении соглашения. Это расстраивает бразильца.

Действующий контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до июня 2022 года. В текущем сезоне 28-летний форвард сыграл 3 матча в лиге 1, записав на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.