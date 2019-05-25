Неймар готов к новым вызовам в своей жизни

Нападающий сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймар назвал себя храбрым человеком, потому что всегда готов преодолевать очередные трудные ситуации, которые появляются в жизни, сообщает El Mundo Deportivo.

– Могу назвать себя смелым человеком, потому что люблю новые вызовы. Храбрость – то качество, которое идеально характеризует мой характер и профессиональную деятельность. Постоянно готов к новым вызовам и преодолении барьеров, появляющихся на моем жизненном пути, которые стараюсь преодолеть. Понимаю, что их будет еще больше, – приводит слова Неймара El Mundo Deportivo.

В сезоне-2018/19 27-летний нападающий провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Неймар стал чемпионом лиги 1 и обладателем Суперкубка Франции в сезоне-2018/19.

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