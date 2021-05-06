Неймар: «Горжусь игрой «ПСЖ». Мы сделали все, что могли»

Нападающий «ПСЖ» Неймар в своем Instagram прокомментировал поражение своей команды в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» (0:2).

«Грустно писать все это, тяжело после поражения. Горжусь тем, как выступила команда, мы сделали все, что могли. К сожалению, нашей лучшей игры было недостаточно. Это поражение станет нам уроком», — написал футболист.

«ПСЖ» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:4 по сумме двух матчей. 29 мая «горожане» сыграют с «Челси» в финале Лиги чемпионов.