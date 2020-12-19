Неймар больше не сыграет за «ПСЖ» в 2020 году

Нападающий «ПСЖ» Неймар выбыл до конца года, сообщает пресс-служба парижан. В 2020 году чемпионам Франции осталось провести две игры: гостевой матч с «Лиллем» (20 декабря) и домашнюю игру со «Страсбуром» (23 декабря).

Первый матч в 2021 году у «ПСЖ» намечен на 6 января — команда сыграет с «Сент-Этьеном».

В нынешнем сезоне Неймар из-за повреждений провел только 12 матчей и забил 9 голов во всех турнирах. «ПСЖ» в таблице лиги 1 занимает после 15 туров второе место, на 1 очко отставая от «Лилля».