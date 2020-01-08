Неймар: «2019 год был трудным во всех смыслах, я вынес много уроков»

Нападающий «ПСЖ» Неймар подвел итоги 2019 года. Форвард надеется, что в 2020-м он сможет дойти с парижанами до финала Лиги чемпионов, а со сборной Бразилии выиграть Кубок Америки.

— Это был трудный год во всех смыслах, в профессиональном и личном, — цитирует AS Неймара. — Я вынес много уроков, произошло много перемен. В концовке сезона я был подавлен, и мне пришлось взять себя в руки.

Моя задача в новом году — дойти до финала Лиги чемпионов, выиграть Кубок Америки и найти новые вызовы. Мы знаем, что у нас сильная команда, надеемся, что сможем войти в число финалистов.