Невероятный перфоманс фанатов «ПСЖ» с драконом. Он исполняет желания
23:30
«ПСЖ» дома принимает «Марсель» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Болельщики хозяев подготовили красочный перфоманс, развернув гигантский баннер с зеленым драконом под названием «Божественный Шенрон», который является героем аниме «Жемчуг дракона».
На плакате видно, что перед драконом лежат семь шаров с датами: 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2018 (видимо, это намек на чемпионства парижан — Прим. «СЭ»). По сюжету «Жемчуга дракона» дракон исполнял одно желание, если другое существо соберет семь жемчужин (шаров).
Faites vos 3 v?ux !— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 27, 2019
?? #ICICESTPARIS pic.twitter.com/DjfIFhuRtI
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