Невероятный перфоманс фанатов «ПСЖ» с драконом. Он исполняет желания

«ПСЖ» дома принимает «Марсель» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Болельщики хозяев подготовили красочный перфоманс, развернув гигантский баннер с зеленым драконом под названием «Божественный Шенрон», который является героем аниме «Жемчуг дракона».

На плакате видно, что перед драконом лежат семь шаров с датами: 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2018 (видимо, это намек на чемпионства парижан — Прим. «СЭ»). По сюжету «Жемчуга дракона» дракон исполнял одно желание, если другое существо соберет семь жемчужин (шаров).

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