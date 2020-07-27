Невероятная история из Франции: гвинеец победил редчайший вид проказы и подписал контракт с «Бордо»

Издание L'Equipe рассказало о необычной истории новичка «Бордо» Дауды Диалло, который смог победить редкую болезнь. Футболист из Гвинеи заключил первый профессиональный контракт с «Бордо» в июне этого года, хотя всего несколько месяцев назад не мог даже стоять на ногах.

Около года назад Диалло стал ощущать судороги ног и паралич рук во время тренировки с молодежной сборной Гвинеи. Из-за сильных болей его поместили в бунгало учебного центра, по словам игрока, он две недели не мог спать, и даже обезболивающие не помогали.

Никто не мог объяснить, в чем причина, и при содействии своего отчима Кристофа Хатто молодой футболист был переведен в специализированное отделение больницы Бордо. Врачи давали ему успокоительное, но состояние продолжило ухудшаться.

— Это было похоже на фильм ужасов, — вспоминает Хатто. — Однажды медсестра попросила меня подойти. У парня были дрожь и конвульсии. Это было ужасно. Было очень страшно. Дауда не чувствовал своих рук. Затем боль перекинулась на ноги и грудную клетку.

Через несколько дней врачи вынесли вердикт: у Диалло редкий вид проказы, поразивший нервную систему. По словам Хатто, «они никогда не видели ничего подобного».

Дегенеративное заболевание было уникальным и привлекло внимание всего медицинского сообщества.

Постепенно, после курса приема лекарств, боль начала проходить. Руководство «Бордо» продолжало следить за его состоянием и оказывать помощь. Юношу приходили поддерживать глава молодежной академии Сулейман Сиссе, лидер ультрас клуба Флориан Брюне, легенда сборной Франции Патрик Баттистон и многие другие.

В июле 2019 года через четыре месяца интенсивной терапии Диалло разрешили вернуться в Гвинею к семье, но дали строгие предписания по лечению.

По словам самого футболиста, он тяжело переживал свое возвращение в Гвинею, поскольку чувствовал вину в том, что не смог добиться успеха в Европе. За день до отъезда во Францию Диалло поместил руку под горячую воду, чтобы проверить чувствительность. Он рассказал, что ничего не почувствовал, несмотря на сильный ожог.

Наконец ему разрешили вернуться в состав молодежки «Бордо», но он так и не смог сыграть в прошедшем сезоне. Сперва помешали травма пальца ноги, а затем пандемия коронавируса, из-за которой сезон был досрочно завершен.

По словам игрока, лечение продолжается, но болезнь уже отступает: «Это был долгий бой. Еще не конец, но я готов к дальнейшим битвам. Я знаю себя».