Неизвестные похитили мать форварда "Бордо" Калу и требуют выкуп

В Нигерии была похищена мать форварда "Бордо" Самюэля Калу. Об этом сообщил сам футболист.

Как информирует sportinglife.ng, ссылаясь на слова игрока, преступники похитили женщину 27 февраля. Они потребовали за нее три миллиона нигерийских найр (приблизительно 526,4 тысяч рублей).

Футболист выплатил эти деньги, но похитители так и не вернули мать. Теперь они требуют заплатить еще 15 миллионов найр (около 2,7 миллиона рублей).

После второго требования Калу рассказал о случившемся с просьбой помочь освободить его мать. О ее судьбе данных пока нет.

Все о чемпионате Франции - здесь.