Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас прокомментировал решение перенести матч 14-го тура чемпионата Франции против «Марселя» после попадания бутылки в голову полузащитнику Димитри Пайету.

«Это довольно парадоксальная ситуация. После попадания брошенной бутылки в Пайета была раздута невероятная история. Службы безопасности немедленно отреагировали, фанат, совершивший это, был арестован. Он был единственный человек, который не связан с нашими фанатскими объединениями. Мы полагали вместе с местными властями, что матч может возобновиться, судья так и решил в присутствии представителей местных властей. Но, когда он вернулся, чтобы объявить об этом игрокам, последовала бурная реакция со стороны игроков «Марселя», которые подтолкнули судью проверить состояние Димитри. После чего арбитр провел еще одно собрание и изменил свое решение.

Поскольку виновник был арестован, мы подумали, что уже можем начать матч без каких-либо проблем. Не было никакого риска того, что история повторится. Это непостижимо. Мы хорошо организованы в вопросах безопасности. Мы опустошены. После случившегося доктор сказал мне: «Больше страха, чем вреда». Конечно, мы приносим извинения», — приводит слова Оласа Get French Football News.

Болельщики «Лиона» не давали игрокам «Марселя» разыграть стандарт, забрасывая их посторонними предметами с трибун. Одна из бутылок попала в голову Пайета.

22 ноября состоится срочное собрание дисциплинарного комитета, на котором будет рассмотрена ситуация с этим матчем.