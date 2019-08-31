Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал победу над «Метцем» (2:0) в четвертом туре чемпионата Франции.

— Это было непросто, потому что на этой неделе было много причин для концентрации внимания, — цитирует L'equipe Тухеля. — Команда продемонстрировала серьезный уровень, нужно было побеждать, потому что нелегко играть против такой команды, как «Метц». Приложили немало усилий, это было не блестящее выступление, но серьезное.

Очевидно, что нам не хватает качества, чтобы создавать больше моментов. Важно было, учитывая сложившуюся ситуацию, продолжать побеждать.

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