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Сегодня, 00:25

Вратарь «Ниццы» Булка, отразивший два пенальти в матче с «Монако», номинирован на звание игрока месяца

Евгений Козинов
Корреспондент
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Марцин Булка.
Фото AFP

Профсоюз футболистов Франции (UNFP) объявил претендентов на звание лучшего игрока сентября в лиге 1.

На награду претендуют голкипер Марцин Булка и нападающий Терем Моффи (оба из «Ниццы»), а также вратарь «Бреста» Марко Бизот. В прошлом месяце 24-летний поляк в трех победных матчах пропустил 2 мяча (оба во встрече с «ПСЖ» — 3:2) и дважды сыграл на ноль, 24-летний нигериец забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу в трех встречах, а 32-летний голландец помог своей команде одержать 2 победы и сыграть один раз вничью, пропустив один мяч и дважды сохранив ворота в неприкосновенности.

Во второй по силе лиге Франции в число претендентов на звание лучшего игрока месяца вошли Готье Эйн («Осер»), Малик Тшукунте («Лаваль») и Лоис Диони («Анже»).

Победитель будет определен путем голосования болельщиков на официальном сайте организации.

&laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ницца&raquo;. «Монако» с Головиным проиграл «Ницце», Балогун не реализовал два пенальти

Футбол
ФК Анже
ФК Брест
ФК Ницца
ФК Осер
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0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 8 5 2 1 21-11 17
2
 Ницца 8 4 4 0 9-4 16
3
 ПСЖ 8 4 3 1 17-7 15
4
 Брест 8 4 3 1 9-7 15
5
 Реймс 8 4 1 3 14-11 13
6
 Марсель 8 3 3 2 12-11 12
7
 Лилль 8 3 3 2 11-10 12
8
 Ренн 8 2 5 1 14-10 11
9
 Нант 8 3 2 3 14-15 11
10
 Тулуза 8 2 4 2 10-9 10
11
 Страсбур 8 3 1 4 8-11 10
12
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
13
 Гавр 8 2 3 3 10-12 9
14
 Ланс 8 2 2 4 8-13 8
15
 Метц 8 2 2 4 7-14 8
16
 Лорьян 8 1 4 3 13-18 7
17
 Лион 8 0 3 5 6-16 3
18
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.10 22:00
Гавр – Ланс
 - : -
21.10 18:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
21.10 22:00
Ницца – Марсель
 - : -
22.10 14:00
Лорьян – Ренн
 - : -
22.10 16:00
Лилль – Брест
 - : -
22.10 16:00
Нант – Монпелье
 - : -
22.10 16:00
Тулуза – Реймс
 - : -
22.10 18:05
Монако – Метц
 - : -
22.10 21:45
Лион – Клермон Фут
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 6 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 5 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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