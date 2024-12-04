Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Сейчас у нас лучший тренер в мире»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи выразил поддержку главному тренеру команду Луису Энрике.

«По моему мнению, сейчас у нас лучший тренер в мире. Он строит проект на будущее. Результаты важны, но мы по-прежнему сосредоточены на нашем проекте.

Также ходит много слухов об игроках, но мы предельно ясны. У нас одна из самых молодых команд в Европе, если не самая молодая, со средним возрастом 22,5 года. В СМИ всегда ходят слухи — журналисты просто хотят продавать свои газеты. Но я верю в наш проект, нашу систему, нашего тренера и наш план», — приводит Sky Sport слова Аль-Хелаифи.

«ПСЖ» после 13 туров лидириует в чемпионате Франции с 33 очками. В Лиге чемпионов парижская команда после 5 туров занимает 25-е место, набрав 4 очка.