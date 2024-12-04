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Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Сейчас у нас лучший тренер в мире»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Луис Энрике.
Фото AFP

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи выразил поддержку главному тренеру команду Луису Энрике.

«По моему мнению, сейчас у нас лучший тренер в мире. Он строит проект на будущее. Результаты важны, но мы по-прежнему сосредоточены на нашем проекте.

Также ходит много слухов об игроках, но мы предельно ясны. У нас одна из самых молодых команд в Европе, если не самая молодая, со средним возрастом 22,5 года. В СМИ всегда ходят слухи — журналисты просто хотят продавать свои газеты. Но я верю в наш проект, нашу систему, нашего тренера и наш план», — приводит Sky Sport слова Аль-Хелаифи.

«ПСЖ» после 13 туров лидириует в чемпионате Франции с 33 очками. В Лиге чемпионов парижская команда после 5 туров занимает 25-е место, набрав 4 очка.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
Нассер Аль-Хелаифи
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Источник: Мбаппе подал иск к «ПСЖ» из-за задолженности по зарплате
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 10 3 0 37-11 33
2
 Марсель 13 8 2 3 29-17 26
3
 Монако 13 8 2 3 22-12 26
4
 Лилль 13 6 5 2 21-13 23
5
 Лион 13 6 4 3 23-17 22
6
 Ницца 13 5 5 3 24-16 20
7
 Ланс 13 5 5 3 15-12 20
8
 Осер 13 6 1 6 21-21 19
9
 Реймс 13 5 3 5 20-18 18
10
 Тулуза 13 5 3 5 15-14 18
11
 Брест 13 5 1 7 19-23 16
12
 Ренн 13 4 2 7 18-19 14
13
 Страсбур 13 3 4 6 22-27 13
14
 Анже 13 3 4 6 14-21 13
15
 Сент-Этьен 13 4 1 8 11-30 13
16
 Гавр 13 4 0 9 10-24 12
17
 Нант 13 2 5 6 15-20 11
18
 Монпелье 13 2 2 9 13-34 8
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6.12 21:00
Лилль – Брест
 - : -
6.12 23:00
Осер – ПСЖ
 - : -
7.12 19:00
Монако – Тулуза
 - : -
7.12 21:00
Ницца – Гавр
 - : -
7.12 23:00
Анже – Лион
 - : -
8.12 17:00
Ланс – Монпелье
 - : -
8.12 19:00
Нант – Ренн
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8.12 19:00
Страсбур – Реймс
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