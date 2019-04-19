Наркоторговец выдавал себя за арбитра Тюрпена и продавал каннабис под названием "Мбаппе"

Полиция Франции арестовала банду, занимавшуюся торговлей наркотиками. Как сообщает L'Equipe, преступники использовали в качестве прикрытие имя знаменитого французского арбитра Клемана Тюрпена. В частности, они зарегистрировали на это имя автомобиль, использовавшийся для перевозки наркотиков между Бельгией и Францией.

В автомобиле банды также была обнаружена крупная сумма денег и большое количество оружия, включая ракетную установку.

Отмечается также, что для обозначения каннабиса банда использовала слово "Мбаппе" - фамилия форварда "ПСЖ" и сборной Франции Кильяна Мбаппе.

Журналисты связались с настоящим Клеманом Тюрпеном, и он со смехом прокомментировал ситуацию: "Как я часто говорю, мир судейства - очень рискованный бизнес".