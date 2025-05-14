Форвард Жонатан Давид объявил об уходе из «Лилля», у него 109 голов в 231 матче за клуб

Нападающий «Лилля» Жонатан Давид объявил об уходе из клуба по окончании сезона-2024/25.

«Каждая история имеет начало и конец. Хочу сказать, что после стольких лет в клубе настало время попрощаться», — сказал Давид на видео, опубликованном в соцсети.

Контракт 25-летнего канадца с «Лиллем» истекает 30 июня 2025 года. Он перешел в клуб из «Гента» с 2020-м за 27 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

За «Лилль» Давид провел 231 матч, забил 109 голов и сделал 30 результативных передач.