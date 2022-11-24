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Маркус Тюрам: «Мбаппе не перестает меня удивлять, он все также любит футбол»

Тюрам поделился мнением о партнере по сборной Франции Мбаппе
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам поделился мнением о партнере по национальной команде Килиане Мбаппе.

«В первый раз я увидел Килиана еще в школе — он учился в первом классе, а я во втором. Затем я пересекся с ним на Евро U19. С тех пор он не перестает меня удивлять. Что мне нравится в нем, так это то, что он не изменился, тот же человек, что и раньше. Он все также любит футбол», — приводит слова Тюрама Оnze Мondial.

Сборная Франции 22 ноября обыграла Австралию со счетом 4:1 в матче первого тура группововго этапа ЧМ-2022. В этой встрече Мбаппе забил гол и отдал результативную передачу.

Следующий матч французы проведут 26 ноября против Дании. Начало — в 19.00 мск.

Источник: Оnze Мondial

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ТБ 2.5

33%

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Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 3
Гана 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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Аяччо – Анже
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Осер – Монако
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Брест – Лион
 - : -
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Клермон Фут – Лилль
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Лорьян – Монпелье
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Марсель – Тулуза
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Ницца – Ланс
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 10 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 10 1 2
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