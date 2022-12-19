Месси побеждал во всех турнирах, в которых участвовал, кроме Кубка Франции

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выиграл 42-й трофей в карьере.

Форвард одерживал победы во всех турнирах в которых принимал участие, кроме Кубка Франции.

В составе «Барселоны» Месси десять раз выигрывал ла лигу, четырежды — Лигу чемпионов, восемь раз становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании, также на его счету три выигранных клубных чемпионата мира и три Суперкубка Европы.

Вместе с «ПСЖ» аргентинский футболист одержал победу в чемпионате Франции и завоевал Суперкубок страны.

В 1/32 финала Кубка Франции парижане сыграют на выезде с «Шатору» 6 января.