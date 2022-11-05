Бензема: «Я оставил о себе хорошую память в «Лионе». Хочу, чтобы все так и оставалось, и не думаю о возвращении туда»
Нападающий «Реала» Карим Бензема заявил, что не собирается возвращаться в «Лион».
«Я оставил о себе хорошую память в «Лионе», сделал то, что должен был. Я хочу, чтобы все так и оставалось, и я не думаю о возвращении туда. «Лион» всегда будет клубом моего сердца. Я с удовольствием вернусь, если однажды смогу сделать это в другой должности», — приводит Madrid Universal слова 34-летнего форварда.
Именно в «Лионе» француз сделал себе имя, прежде чем перебраться в «Реал» за 35 миллионов евро летом 2009 года.
В августе 2021-го он продлил контракт с клубом еще на два года.
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12
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|
13
|Реймс
|13
|2
|7
|4
|14-20
|13
|
14
|Осер
|14
|3
|4
|7
|14-26
|13
|
15
|Монпелье
|13
|4
|0
|9
|22-27
|12
|
16
|Нант
|13
|2
|6
|5
|15-21
|12
|
17
|Страсбур
|13
|1
|7
|5
|14-21
|10
|
18
|Брест
|13
|2
|4
|7
|14-26
|10
|
19
|Анже
|13
|2
|2
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|14-31
|8
|
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|4.11
|23:00
|
Труа – Осер
|1 : 1
|5.11
|19:00
|
Аяччо – Страсбур
|- : -
|5.11
|23:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|6.11
|15:00
|
Лорьян – ПСЖ
|- : -
|6.11
|17:00
|
Клермон Фут – Монпелье
|- : -
|6.11
|17:00
|
Ницца – Брест
|- : -
|6.11
|17:00
|
Реймс – Нант
|- : -
|6.11
|17:00
|
Тулуза – Монако
|- : -
|6.11
|19:05
|
Лилль – Ренн
|- : -
|6.11
|22:45
|
Марсель – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|11
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|10
|2
|2
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М`Бай Ньянг
Осер
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|1
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Самюэль Жиго
Марсель
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|1
|2
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