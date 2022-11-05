Бензема: «Я оставил о себе хорошую память в «Лионе». Хочу, чтобы все так и оставалось, и не думаю о возвращении туда»

Нападающий «Реала» Карим Бензема заявил, что не собирается возвращаться в «Лион».

«Я оставил о себе хорошую память в «Лионе», сделал то, что должен был. Я хочу, чтобы все так и оставалось, и я не думаю о возвращении туда. «Лион» всегда будет клубом моего сердца. Я с удовольствием вернусь, если однажды смогу сделать это в другой должности», — приводит Madrid Universal слова 34-летнего форварда.

Именно в «Лионе» француз сделал себе имя, прежде чем перебраться в «Реал» за 35 миллионов евро летом 2009 года.

В августе 2021-го он продлил контракт с клубом еще на два года.