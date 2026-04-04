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4 апреля, 06:17

Дембеле заявил, что игроки «ПСЖ» доверяют Сафонову

Алина Савинова

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле поддержал вратаря команды Матвея Сафонова после ошибки в матче 28-го тура чемпионата Франции с «Тулузой», которая привела к голу.

Игра команд прошла 3 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой «ПСЖ» со счетом 3:1. 27-летний россиянин пропустил гол с углового на 27-й минуте.

«Мы всецело ему доверяем. Он очень хороший вратарь и уже доказал это», — приводит RMC Sport слова Дембеле.

Матвей Сафонов в&nbsp;матче &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тулуза&raquo;.После сборной Сафонов ошибся и в «ПСЖ». Матч с «Ливерпулем» — возможность все изменить

В сезоне-2025/26 Сафонов провел 17 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив 18 голов и 7 раз сыграв на ноль.

Парижане с 63 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата Франции.

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Матвей Сафонов
Усман Дембеле
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
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 Осер 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
22.08 00:00 ПСЖ – Ренн - : -
22.08 00:00 Тулуза – Лион - : -
22.08 00:00 Труа – Париж - : -
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