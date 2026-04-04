Дембеле заявил, что игроки «ПСЖ» доверяют Сафонову

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле поддержал вратаря команды Матвея Сафонова после ошибки в матче 28-го тура чемпионата Франции с «Тулузой», которая привела к голу.

Игра команд прошла 3 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой «ПСЖ» со счетом 3:1. 27-летний россиянин пропустил гол с углового на 27-й минуте.

«Мы всецело ему доверяем. Он очень хороший вратарь и уже доказал это», — приводит RMC Sport слова Дембеле.

В сезоне-2025/26 Сафонов провел 17 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив 18 голов и 7 раз сыграв на ноль.

Парижане с 63 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата Франции.

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