Дембеле заявил, что игроки «ПСЖ» доверяют Сафонову
Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле поддержал вратаря команды Матвея Сафонова после ошибки в матче 28-го тура чемпионата Франции с «Тулузой», которая привела к голу.
Игра команд прошла 3 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой «ПСЖ» со счетом 3:1. 27-летний россиянин пропустил гол с углового на 27-й минуте.
«Мы всецело ему доверяем. Он очень хороший вратарь и уже доказал это», — приводит RMC Sport слова Дембеле.
В сезоне-2025/26 Сафонов провел 17 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив 18 голов и 7 раз сыграв на ноль.
Парижане с 63 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата Франции.
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2
|Ланс
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|0
|0-0
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3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
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|0
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|22.08
|00:00
|Анже – Лилль
|- : -
|22.08
|00:00
|Гавр – Монако
|- : -
|22.08
|00:00
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|00:00
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|00:00
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|00:00
|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
|00:00
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
|- : -
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