Дембеле второй год подряд признан лучшим футболистом сезона во Франции

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле был признан лучшим игроком во Франции в сезоне-2025/26 по версии Национального союза профессиональных футболистов (UNFP). Церемония вручения наград состоялась в Париже.

28-летний француз выиграл эту награду второй год подряд.

Также среди номинантов были одноклубники Дембеле португальцы Нуну Мендеш и Витор Феррейра Витинья, Мейсон Гринвуд («Марсель») и Флориан Товен («Ланс»).

В сезоне-2025/26 Дембеле в 37 матчах забил 19 голов и отдал 10 результативных передач. Он играет за «ПСЖ» с августа 2023 года. В 2025 году нападающий стал обладателем «Золотого мяча» по версии France Football и награды лучшему футболисту мира от ФИФА.

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