Неймар: «Я плакал в раздевалке «Барселоны», и в это время Месси заговорил со мной. Это все изменило»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о своем первом сезоне в составе «Барселоны».

«По ходу моего первого сезона в «Барселоне» на меня оказывалось огромное давление, — приводит слова Неймара в документальном фильме «Идеальный хаос» от Netflix Barca Universal. — Я не узнавал себя. Я плакал в раздевалке «Барселоны», и в это время Месси заговорил со мной. Это все изменило».

29-летний бразилец выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год. В составе «Барселоны» он два раза выигрывал чемпионат Испании, три раза — Кубок Испании, один раз — Суперкубок Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.