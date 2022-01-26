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Неймар: «Я плакал в раздевалке «Барселоны», и в это время Месси заговорил со мной. Это все изменило»

Неймар рассказал о своем первом сезоне в составе «Барселоны»
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о своем первом сезоне в составе «Барселоны».

«По ходу моего первого сезона в «Барселоне» на меня оказывалось огромное давление, — приводит слова Неймара в документальном фильме «Идеальный хаос» от Netflix Barca Universal. — Я не узнавал себя. Я плакал в раздевалке «Барселоны», и в это время Месси заговорил со мной. Это все изменило».

29-летний бразилец выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год. В составе «Барселоны» он два раза выигрывал чемпионат Испании, три раза — Кубок Испании, один раз — Суперкубок Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Источник: https://barcauniversal.com/neymar-explains-how-lionel-messi-changed-everything-for-him-at-barcelona/
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3
 Марсель 21 11 7 3 30-16 40
4
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
5
 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
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7
 Монако 22 9 6 7 35-26 33
8
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
9
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 Лион 21 8 8 5 29-27 32
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