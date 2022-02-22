Месси: У «ПСЖ» нет причин завидовать клубам с большой историей»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о статусе парижского клуба.

«ПСЖ» — один из самых крупных клубов мира, — приводит слова Месси в интервью клубному журналу журналист Адриен Греньер в Twitter. — Клуб продолжит постепенно развиваться и станет еще крупнее. У «ПСЖ» нет причин завидовать клубам с большой историей».

Нападающий отметил, что ему нравится играть рядом с лучшими футболистами.

«Здорово играть рядом с лучшими. Долгое время у меня была такая возможность в «Барселоне», а теперь я получил такой шанс в «ПСЖ». Я счастлив и с нетерпением жду продолжения!» — сказал он.

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил семь мячей и отдал восемь результативных передач в 21 матче за «ПСЖ». Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.