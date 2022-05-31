Месси: «Коронавирус вызвал у меня осложнения. Из-за поражения легких я не мог бегать полтора месяца»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, как перенес коронавирус. По словам 34-летнего аргентинца, болезнь вызвала у него серьезные осложнения.

«Коронавирус действительно серьезно ударил по мне, — приводит слова Месси TyC Sports. — Симптомы, думаю, были схожи с теми, что и у большинства людей. Температура, кашель, боль в горле. Коронавирус вызвал у меня осложнения, пострадали легкие. Из-за поражения легких я не мог даже бегать полтора месяца и тренироваться. Я не боялся, но об этом было столько историй, что не хотелось даже ничего начинать. Я вернулся раньше, чем должен был, и только все усугубил».

В прошедшем сезоне нападающий забил 11 мячей и отдал 14 результативных передач в 34 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.