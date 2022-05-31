Месси о свисте фанатов «ПСЖ»: «В «Барселоне» я с таким не сталкивался»

Месси прокомментировал свист болельщиков «ПСЖ» в своей адрес после вылета из Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о свисте болельщиков парижского клуба после вылета из Лиги чемпионов. Напомним, 34-летнего аргентинца освистали во время матча 28-го тура лиги 1 с «Бордо» (3:0).

«В «Барселоне» я с таким не сталкивался, — приводит слова нападающего TyC Sports. — «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов и злость болельщиков понятна. Потому что, это не первый раз, когда с нами случается такая ситуация. Мне и Неймару больше всего досталось. Но что было, то было».

«ПСЖ» вылетел в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу». При этом парижский клуб выиграл лигу 1.

В прошедшем сезоне Месси забил 11 мячей и отдал 14 результативных передач в 34 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.