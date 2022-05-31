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Месси о свисте фанатов «ПСЖ»: «В «Барселоне» я с таким не сталкивался»

Месси прокомментировал свист болельщиков «ПСЖ» в своей адрес после вылета из Лиги чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о свисте болельщиков парижского клуба после вылета из Лиги чемпионов. Напомним, 34-летнего аргентинца освистали во время матча 28-го тура лиги 1 с «Бордо» (3:0).

«В «Барселоне» я с таким не сталкивался, — приводит слова нападающего TyC Sports. — «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов и злость болельщиков понятна. Потому что, это не первый раз, когда с нами случается такая ситуация. Мне и Неймару больше всего досталось. Но что было, то было».

«ПСЖ» вылетел в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу». При этом парижский клуб выиграл лигу 1.

В прошедшем сезоне Месси забил 11 мячей и отдал 14 результативных передач в 34 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.tycsports.com/seleccion-argentina/lionel-messi-entrevista-seleccion-argentina-id438850.html
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 ПСЖ 38 26 8 4 90-36 86
2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
10
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
16
 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
20
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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21.05 22:00
Анже – Монпелье
 2 : 0
21.05 22:00
Брест – Бордо
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21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 1 : 2
21.05 22:00
Ланс – Монако
 2 : 2
21.05 22:00
Лилль – Ренн
 2 : 2
21.05 22:00
Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 4 : 0
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
 1 : 1
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Реймс – Ницца
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Виссам Бен-Йеддер

Монако

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Мусса Дембеле

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Лион

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Бенжамен Буриго

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Ренн

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Бонфим Коста Сантос Данте

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Ницца

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Клермон Фут

 32 2 7
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Жемерсон

Метц

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