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Сегодня, 10:00

Источник: Месси не вернется в «Барселону». Он продлит контракт с «ПСЖ» до лета 2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси продлит контракт с клубом до 2024 года, сообщает журналист TyC Sport Гастон Эдуль.

«Месси достиг устной договоренности о продлении контракта с «ПСЖ» до июня 2024 года. Переговоры находятся в продвинутой стадии и вскоре могут завершиться. Я говорю вам это на фоне слухов из Саудовской Аравии. Месси собирается играть в Лиге чемпионов и в следующем сезоне», — приводит слова журналиста сайт Bitbol.

Также Эдуль заявил, что 35-летний футболист никогда не сыграет за «Барселону».

«Лионель Месси больше никогда не сыграет за «Барселону». Переговоров о его возможном возращении нет и никогда не было. Лео получал предложения из МЛС, но никогда не рассматривал их всерьез. Он хочет остаться в Европе и продолжить побеждать здесь», — сказал Эдуль.

Ранее сообщалось, что отец Месси ведет переговоры с «Аль-Хилялем» о переходе сына. Зарплата около 300 миллионов евро за сезон.

Аргентинец выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.

Его действующий контракт с «ПСЖ» истекает в июне 2023 года.

Источник: Bitbol

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Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
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Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 15 2 1 48-13 47
2
 Ланс 18 12 5 1 31-13 41
3
 Марсель 18 12 3 3 36-15 39
4
 Монако 18 10 4 4 35-25 34
5
 Ренн 18 10 4 4 35-20 34
6
 Лорьян 18 9 5 4 30-26 32
7
 Лилль 18 9 4 5 30-24 31
8
 Клермон Фут 18 7 4 7 22-26 25
9
 Лион 18 7 4 7 27-21 25
10
 Ницца 18 6 6 6 22-20 24
11
 Реймс 18 5 9 4 21-23 24
12
 Тулуза 18 6 4 8 28-33 22
13
 Нант 18 3 9 6 18-24 18
14
 Труа 18 4 6 8 29-35 18
15
 Монпелье 18 5 2 11 28-37 17
16
 Аяччо 18 4 3 11 15-27 15
17
 Брест 18 3 5 10 18-33 14
18
 Осер 18 3 4 11 16-40 13
19
 Страсбур 18 1 9 8 22-33 12
20
 Анже 18 2 2 14 16-39 8
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14.01 19:00
Ланс – Осер
 - : -
14.01 21:00
Марсель – Лорьян
 - : -
14.01 23:00
Лион – Страсбур
 - : -
15.01 15:00
Лилль – Труа
 - : -
15.01 17:00
Анже – Клермон Фут
 - : -
15.01 17:00
Монпелье – Нант
 - : -
15.01 17:00
Реймс – Ницца
 - : -
15.01 17:00
Тулуза – Брест
 - : -
15.01 19:05
Монако – Аяччо
 - : -
15.01 22:45
Ренн – ПСЖ
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Килиан Мбаппе

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 13
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Неймар

ПСЖ

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Терем Моффи

Лорьян

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П
Лионель Месси

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ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

 10
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Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 13 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 15 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 12 1 2
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