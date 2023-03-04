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Сегодня, 10:32

Испанские СМИ: Месси отклонил первое предложение «ПСЖ»

Руслан Минаев
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отклонил первое предложение парижан о продлении контракта, сообщает испанская газета La Vanguardia.

По данным источника, перед ЧМ-2022 стороны договорились о новом соглашении. Но сейчас игрока не устраивает предложенная зарплата.

«ПСЖ» предлагает аргентинцу заниженную зарплату, чтобы избежать возможных проблем с финансовым фэйр-плэй.

Ранее сообщалось, что Месси пока хочет продолжить карьеру в Европе и не станет рассматривать предложения из MLC и Саудовской Аравии.

В текущем сезоне форвард провел 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач. Его соглашения с клубом рассчитано до конца текущего сезона.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 19 3 3 62-23 60
2
 Марсель 25 16 4 5 48-25 52
3
 Монако 25 15 5 5 53-34 50
4
 Ланс 25 14 8 3 39-20 50
5
 Ренн 25 14 4 7 45-28 46
6
 Лилль 25 13 5 7 45-32 44
7
 Ницца 26 11 9 6 34-22 42
8
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
9
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
10
 Реймс 25 8 13 4 33-26 37
11
 Тулуза 25 9 5 11 41-45 32
12
 Клермон Фут 25 8 7 10 25-34 31
13
 Нант 25 6 10 9 25-30 28
14
 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
15
 Страсбур 25 4 10 11 30-43 22
16
 Осер 26 5 7 14 23-49 22
17
 Аяччо 25 6 3 16 20-46 21
18
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
19
 Труа 25 4 7 14 34-55 19
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
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3.03 23:00
Ницца – Осер
 1 : 1
4.03 19:00
Ланс – Лилль
 - : -
4.03 23:00
ПСЖ – Нант
 - : -
5.03 15:00
Труа – Монако
 - : -
5.03 17:00
Монпелье – Анже
 - : -
5.03 17:00
Реймс – Аяччо
 - : -
5.03 17:00
Страсбур – Брест
 - : -
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Тулуза – Клермон Фут
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Неймар

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Жонатан Клаусс

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