Испанские СМИ: Месси отклонил первое предложение «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отклонил первое предложение парижан о продлении контракта, сообщает испанская газета La Vanguardia.

По данным источника, перед ЧМ-2022 стороны договорились о новом соглашении. Но сейчас игрока не устраивает предложенная зарплата.

«ПСЖ» предлагает аргентинцу заниженную зарплату, чтобы избежать возможных проблем с финансовым фэйр-плэй.

Ранее сообщалось, что Месси пока хочет продолжить карьеру в Европе и не станет рассматривать предложения из MLC и Саудовской Аравии.

В текущем сезоне форвард провел 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач. Его соглашения с клубом рассчитано до конца текущего сезона.