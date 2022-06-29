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Неймар хочет покинуть «ПСЖ» этим летом. Он некомфортно чувствует себя в клубе

Неймар хочет покинуть «ПСЖ» этим летом
Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Неймар хочет покинуть «ПСЖ» этим летом, так как некомфортно чувствует себя в клубе, сообщает Le Parisien.

Ранее появилась информация, что Неймар может покинуть Париж из-за интервью президента футбольного клуба Нассера Аль-Хелаифи.

Комментируя возможный уход Неймара в летнее трансферное окно, глава «ПСЖ» заявил: «Мы ожидаем, что все игроки сделают гораздо больше, чем в прошлом сезоне. Намного больше! Все они должны выкладываться на 100%. На следующий сезон цель ясна: работать каждый день на 200%».

В минувшем сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал восемь голевых передач.

30-летний бразилец выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В составе команды футболист стал четырехкратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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