Неймар готов покинуть «ПСЖ» этим летом. У него испортились отношения с президентом клуба
Неймар готов покинуть «ПСЖ» этим летом
Нападающий «ПСЖ» Неймар готов покинуть французский клуб этим летом, сообщает RMC Sport.
У 30-летнего бразильского футболиста испортились отношения с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Игрок считает, что в клубе не ценят его таланты по достоинству, а он хочет чувствовать себя одним из лидеров команды.
«ПСЖ» не скрывает, что не будет возражать против его ухода в это трансферное окно.
В прошедшем сезоне Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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|Монако
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|Ренн
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|Ницца
|0
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8
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9
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10
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11
|Брест
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|0-0
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12
|Реймс
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|0
|0
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13
|Монпелье
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|0
|0
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|0-0
|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
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|0-0
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15
|Труа
|0
|0
|0
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|0
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16
|Лорьян
|0
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|0
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|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
|Тулуза
|0
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|0-0
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19
|Аяччо
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20
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|7.08
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
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