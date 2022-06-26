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Неймар готов покинуть «ПСЖ» этим летом. У него испортились отношения с президентом клуба

Неймар готов покинуть «ПСЖ» этим летом
Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Неймар готов покинуть французский клуб этим летом, сообщает RMC Sport.

У 30-летнего бразильского футболиста испортились отношения с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Игрок считает, что в клубе не ценят его таланты по достоинству, а он хочет чувствовать себя одним из лидеров команды.

«ПСЖ» не скрывает, что не будет возражать против его ухода в это трансферное окно.

В прошедшем сезоне Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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