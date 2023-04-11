Нападающий «Монако» Бен Йеддер получил условный срок за неуплату налогов

Нападающий и капитан «Монако» Виссам Бен Йеддер приговорен к шести месяцам и одному дню тюрьмы условно за неуплату налогов, сообщает AS.

По информации источника, форвард уклонялся от уплаты налогов в 2017 году во время выступлений за испанскую «Севилью».

32-летний француз не будет отбывать это наказание в связи с отсутствием у него предыдущих судимостей. Он может получить реальный срок, если повторит правонарушение в течение ближайших двух лет. Также нападающий должен будет выплатить штраф в размере 133 тысяч евро.

В сезоне-2022/23 Бен Йеддер провел за «Монако» 37 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 5 результативных передач.