Нападающий «Марселя» рассказал, почему не был готов пойти на снижение зарплаты

Нападающий «Марселя» Димитри Пайет рассказал, почему не был готов пойти на снижение зарплаты во время эпидемии коронавируса.

— У каждого есть свое мнение на этот счет. Моя позиция всегда была прозрачной и четкой. Я игрок, но также и глава семейства. Как и у всех, у меня есть существенные финансовые обязательства, — цитирует Пайета Get French Football News со ссылкой на Journal de l'ile de La Reunion. — Моя задача состоит в том, чтобы защищать как свои интересы, так и интересы семьи, при этом не подвергая клуб опасности, ведь все знают, насколько я предан «Марселю».