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Сегодня, 22:57

Месси и «ПСЖ» достигли устной договоренности о продлении контракта

Анна Горшкова
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий Лионель Месси готов остаться в «ПСЖ» еще минимум на сезон.

Как сообщает Фабрицио Романо, стороны достигли устной договоренности о продлении контракта, истекающего летом 2023 года. Сроки соглашения и зарплата будут обговорены в ближайшее время на новой встрече.

Также информируется, что Месси никогда не принимал предложение от «Интер Майами» и не вел переговоры с «Барселоной». К нему обращались оба клуба, но дело так и не продвинулось.

В текущем сезоне 35-летний форвард сыграл за «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

Месси в составе сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022, обыграв в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Он был признан лучшим игроком турнира в Катаре.

Источник: Фабрицио Романо
Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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28.12 17:00
Аяччо – Анже
 - : -
28.12 17:00
Труа – Нант
 - : -
28.12 19:00
Осер – Монако
 - : -
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 23:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
29.12 21:00
Реймс – Ренн
 - : -
29.12 23:00
Марсель – Тулуза
 - : -
29.12 23:00
Ницца – Ланс
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ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

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Самюэль Жиго

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