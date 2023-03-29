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Нападающий «Лилля» Дэвид: «Когда я был ребенком, моим кумиром был Роналдиньо»

Мария Гусева
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Нападающий «Лилля» и сборной Канады Джонатан Дэвид рассказал, какой футболист был его кумиром в детстве.

«В молодости я был большим фанатом «Барселоны», — цитирует Les Dogues Дэвида. — Когда я был ребенком, моим кумиром был Роналдиньо, потому что он был игроком, который мог делать все на поле. Я также брал пример с таких игроков, как Тьерри Анри, Самюэль Это'О и Дидье Дрогба».

Дэвид выступает за «Лилль» с 2020 года. Срок контракта 23-летнего канадца рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 нападающий провел за команду 30 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 4 результативные передачи.

Роналдиньо
Футбол
ФК Лилль
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 21 3 4 68-28 66
2
 Марсель 28 18 5 5 53-28 59
3
 Ланс 28 16 9 3 47-21 57
4
 Монако 28 16 6 6 57-37 54
5
 Ренн 28 15 5 8 47-29 50
6
 Лилль 28 14 7 7 51-36 49
7
 Ницца 28 11 11 6 37-25 44
8
 Лорьян 28 12 8 8 41-37 44
9
 Реймс 28 10 13 5 36-28 43
10
 Лион 28 11 8 9 43-32 41
11
 Монпелье 28 11 3 14 44-47 36
12
 Тулуза 28 10 5 13 43-48 35
13
 Клермон Фут 28 9 7 12 27-40 34
14
 Нант 28 6 12 10 30-37 30
15
 Страсбур 28 5 11 12 34-46 26
16
 Брест 28 5 9 14 30-46 24
17
 Осер 28 5 8 15 23-51 23
18
 Труа 28 4 9 15 38-61 21
19
 Аяччо 28 6 3 19 20-50 21
20
 Анже 28 2 4 22 21-63 10
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31.03 22:00
Марсель – Монпелье
 - : -
1.04 18:00
Осер – Труа
 - : -
1.04 22:00
Ренн – Ланс
 - : -
2.04 14:00
Лилль – Лорьян
 - : -
2.04 16:00
Анже – Ницца
 - : -
2.04 16:00
Брест – Тулуза
 - : -
2.04 16:00
Клермон Фут – Аяччо
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2.04 16:00
Нант – Реймс
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Виссам Бен-Йеддер

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Монако

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

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Эммануэль Агбаду

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