Мбаппе хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» и стать лучшим бомбардиром в истории клуба

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе еще не решил, где продолжить карьеру, сообщает Goal.com.

По информации источника, 23-летний француз хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» и стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Напомним, что нападающий догнал форварда Златана Ибрагимовича, забив 113-й мяч за «ПСЖ» в лиге 1. До рекорда нападающего Эдинсона Кавани осталось 25 голов.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 33 мяча и отдал 18 результативных передач в 41 матче за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.