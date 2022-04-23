Мбаппе хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» и стать лучшим бомбардиром в истории клуба
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе еще не решил, где продолжить карьеру, сообщает Goal.com.
По информации источника, 23-летний француз хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» и стать лучшим бомбардиром в истории клуба.
Напомним, что нападающий догнал форварда Златана Ибрагимовича, забив 113-й мяч за «ПСЖ» в лиге 1. До рекорда нападающего Эдинсона Кавани осталось 25 голов.
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 33 мяча и отдал 18 результативных передач в 41 матче за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|33
|24
|5
|4
|75-30
|77
|
2
|Марсель
|33
|18
|8
|7
|55-33
|62
|
3
|Монако
|33
|16
|8
|9
|51-34
|56
|
4
|Страсбур
|33
|15
|11
|7
|55-35
|56
|
5
|Ренн
|33
|17
|5
|11
|70-36
|56
|
6
|Ницца
|33
|16
|7
|10
|42-29
|54
|
7
|Ланс
|33
|15
|8
|10
|52-41
|53
|
8
|Лион
|33
|13
|11
|9
|51-43
|49
|
9
|Лилль
|33
|12
|12
|9
|41-40
|48
|
10
|Нант
|33
|13
|8
|12
|43-38
|47
|
11
|Монпелье
|33
|12
|6
|15
|44-46
|42
|
12
|Брест
|33
|11
|9
|13
|42-48
|42
|
13
|Реймс
|33
|9
|13
|11
|36-36
|40
|
14
|Анже
|33
|8
|10
|15
|36-49
|34
|
15
|Лорьян
|33
|8
|10
|15
|33-52
|34
|
16
|Труа
|33
|8
|9
|16
|30-46
|33
|
17
|Клермон Фут
|33
|8
|8
|17
|33-61
|32
|
18
|Сент-Этьен
|33
|7
|10
|16
|37-64
|31
|
19
|Бордо
|33
|5
|12
|16
|44-79
|27
|
20
|Метц
|33
|4
|12
|17
|29-59
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.04
|18:00
|
Лион – Монпелье
|- : -
|23.04
|20:00
|
Сент-Этьен – Монако
|- : -
|23.04
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|- : -
|24.04
|14:00
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|24.04
|16:00
|
Клермон Фут – Анже
|- : -
|24.04
|16:00
|
Метц – Брест
|- : -
|24.04
|16:00
|
Нант – Бордо
|- : -
|24.04
|16:00
|
Ницца – Труа
|- : -
|24.04
|18:05
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|24.04
|21:45
|
Реймс – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|23
|
|
Мартен Террье
Ренн
|20
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|19
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Амари Траоре
Ренн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|29
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|27
|2
|6
|
|
Салис Абдул Самед
Клермон Фут
|28
|1
|8
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