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Сегодня, 08:43

Эмболо — о победе над «Аяччо»: «Мы показали, на что способны»

Мария Гусева
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Нападащий «Монако» Брель Эмболо поделился эмоциями от победы над «Аяччо» (7:1) в матче 19-го тура чемпионата Франции. В этой встрече 25-летний швейцарец забил 2 гола.

«Мы хорошо начали эту встречу, а первый тайм выдался просто блистательным. Жаль, что не удалось отыграть этот матч на ноль, но это уже детали. Нам хотелось завершить первую половину сезона на мажорной ноте, и я думаю, что у нас это получилось! Мы упорно работаем. Мы иногда глупым образом делились очками с соперниками, но у нашей команды много сильных сторон, это нам удалось показать в сегодняшней игре. Игроки стартового состава хорошо проделали свою работу, а те, кто вышел на замену, довели дело до конца. Мы показали, на что способны», — цитирует пресс-служба клуба Эмболо.

«Монако» набрал 37 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Аяччо» остается в зоне вылета: 18-е место и 15 очков.

Брель Эмболо
Футбол
ФК Аяччо
ФК Монако
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 15 2 2 48-14 47
2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
11
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
12
 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 19 4 9 6 21-24 21
14
 Труа 19 4 6 9 30-40 18
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 19 2 2 15 17-41 8
Результаты / календарь
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38 тур
14.01 19:00
Ланс – Осер
 1 : 0
14.01 21:00
Марсель – Лорьян
 3 : 1
14.01 23:00
Лион – Страсбур
 1 : 2
15.01 15:00
Лилль – Труа
 5 : 1
15.01 17:00
Анже – Клермон Фут
 1 : 2
15.01 17:00
Монпелье – Нант
 0 : 3
15.01 17:00
Реймс – Ницца
 0 : 0
15.01 17:00
Тулуза – Брест
 1 : 1
15.01 19:05
Монако – Аяччо
 7 : 1
15.01 22:45
Ренн – ПСЖ
 1 : 0
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 14 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 16 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 13 1 2
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