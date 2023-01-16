Эмболо — о победе над «Аяччо»: «Мы показали, на что способны»

Нападащий «Монако» Брель Эмболо поделился эмоциями от победы над «Аяччо» (7:1) в матче 19-го тура чемпионата Франции. В этой встрече 25-летний швейцарец забил 2 гола.

«Мы хорошо начали эту встречу, а первый тайм выдался просто блистательным. Жаль, что не удалось отыграть этот матч на ноль, но это уже детали. Нам хотелось завершить первую половину сезона на мажорной ноте, и я думаю, что у нас это получилось! Мы упорно работаем. Мы иногда глупым образом делились очками с соперниками, но у нашей команды много сильных сторон, это нам удалось показать в сегодняшней игре. Игроки стартового состава хорошо проделали свою работу, а те, кто вышел на замену, довели дело до конца. Мы показали, на что способны», — цитирует пресс-служба клуба Эмболо.

«Монако» набрал 37 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Аяччо» остается в зоне вылета: 18-е место и 15 очков.