«Нант» вышел на второе место в лиге 1 с 9 голами в 9 играх

«Нант» обыграл «Ниццу» в матче 9-го тура лиги 1 — 1:0. «Канарейки» с 19 очками занимают второе место в таблице, забив 9 мячей в 9 играх. Лидирует «ПСЖ», на счету которого на 2 очка больше.

Чемпионат Франции

Лига 1

9-й тур

«Нант» — «Ницца» — 1:0 (0:0)

Гол: Саймон, 86.

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва, Аппиа, Паллуа, Абед, Туре, Бенавенте (Луза, 64), Блас (Бамба, 73), Жиротто, Кулибали, Саймон (Мутуссами, 90+1).

«Ницца»: Бенитес, Данте, Бюрнер, Сарр, Пельмар, Аталь, Сиприен (Маолида, 80), Лусамба (Данилу, 72), Ле Мелу, Дольберг (Ганаго, 65), Клод Морис.

Предупреждения: Жиротто, 76. Бюрнер, 90+5.

Судья: Делерю.

5 октября. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».

«Дижон» — «Страсбур» — 1:0 (1:0)

Гол: Мавидиди, 38.

«Дижон»: Гомис, Экуэле Манга, Лотоа (Амальфитано, 46), Мендиль, Агерд, Альфонс, Ндонг, Перейра, Жулиу Тавареш, Мавидиди (Бальмон, 79), Шуйар (Кадис, 84).

«Страсбур»: Селс, Коне, Лала, Митрович, Джикю, Ндур, Томассон, Прцич (Мотиба, 56), Льенар, Сиссоко (Беллегард, 80), Айорк (Да Кошта, 74).

Предупреждения: Перейра, 29. Мендиль, 36. Джикю, 64. Сиссоко, 78. Митрович, 88. Кадис, 90+2.

Судья: Тюаль.

5 октября. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».

«Брест» — «Метц» — 2:0 (2:0)

Голы: Фоссюрье, 11 (1:0). Кастеллетто, 45 (2:0).

«Брест»: Леон, Кастеллетто, Перро (Бело, 46), Байн, Фоссюрье, Отре (Кардона, 85), Курт, Белькебла, Грансир (Баттоккио, 70), И.Диалло, Шарбоннье.

«Метц»: Укиджа, Бой, Сентонз, Делен, Коад (Ньян, 77), Гакпа (Амброз, 68), Н`Дорам, Майга, Фофана, Нгюетт (Булая, 68), А.Диалло.

Предупреждения: Курт, 28. Коад, 51. Кардона, 90+2.

Судья: Готье.

5 октября. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».

«Тулуза» — «Бордо» — 1:3 (0:2)

Голы: Де Превиль, 1 (0:1). Паблу, 19 (0:2). Хван Ый Джо, 53 (0:3). Кулурис, 61 (1:3).

«Тулуза»: Рейне, Изима-Мирен, Силла, Морейра, Амиан, Венкер (Доссеви, 79), Макенго (Саного, 46), Сангаре, Градель, Саид, Кулурис (Лейя Исека, 88).

«Бордо»: Костиль, Косьельни, Мексер, Бенито, Паблу, Отавиу, Тшуамени (Аит Беннассер, 76), Бриан, Де Превиль (Башич, 90+1), Камано (Адли, 71), Хван Ый Джо.

Предупреждения: Бенито, 36. Венкер, 51. Силла, 56. Морейра, 66. Паблу, 82. Изима-Мирен, 85.

Судья: Бастьен.

5 октября. Тулуза. Стадион Муниципальный.