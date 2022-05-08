«Нант» впервые за 21 год завоевал трофей, став обладателем Кубка Франции

«Нант» в финале Кубка Франции обыграл «Ниццу» со счетом 1:0.

Единственный гол на 47-й минуте забил Людовик Блас, реализовавший пенальти.

«Нант» стал обладателем Кубка Франции в четвертый раз и впервые с 2000 года. Последний раз «канарейки» завоевывали трофей 21 год назад — в сезоне-2000/01 команда стала чемпионом Франции.