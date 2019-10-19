«Нант» уступил «Метцу», играя в меньшинстве
В матче 10-го тура чемпионата Франции «Метц» принимал «Нант». Хозяева одержали победу со счетом 1:0. Отметим, что с середины второго тайма «Нант» играл в меньшинстве после удаления Моллы Ваге. Однако «Метц» сумел забить решающий гол только на 86-й минуте: отличился Абиба Диалло.
Несмотря на поражение «Нант» сохраняет второе место в чемпионате, набрав 19 очков. «Метц» набрал 11 очков и ушел из зоны вылета.
Чемпионат Франции. Лига 1
10-й тур
«Метц» — «Нант» — 1:0 (0:0)
Гол: Диалло, 86.
«Метц»: Укиджа, Бой (Сунзу, 46), Сентонз, Каби, Траоре, Гакпа (Нгюетт, 82), Н`Дорам, Майга, Фофана, Амброз (Булая, 77), Диалло.
«Нант»: Лафон, Аппиа, Ваге, Абед, Туре, Бенавенте (Басила, 66), Блас, Жиротто, Мутуссами, Кулибали (Юан, 81), Саймон (Бамба, 68).
Предупреждения: Каби, 49. Абед, 72. Майга, 72.
Удаление: Ваге, 62.
Судья: Пиньяр (Франция).
19 октября. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».
«Реймс» — «Монпелье» — 1:0 (1:0)
Гол: Абдельхамид, 2.
«Реймс»: Райкович, Фокет, Абдельхамид, Конан, Дисаси, Ромао, Шавалерен, Кафаро (Донис, 68), Думбья (А.Камара, 78), Уден (Мунетси, 82), Диа.
«Монпелье»: Рульи, Илтон, Мендеш, Суке, Ойонго, Козза (Саванье, 64), Ле Таллек, Ферри (Шкулетич, 78), Молле, Шотар (С.Камара, 42), Лаборд.
Предупреждения: Кафаро, 61. Ромао, 83.
Судья: Батта (Франция).
19 октября. Реймс. Стадион «Огюст Делон».
«Тулуза» — «Лилль» — 2:1 (0:0)
Голы: Саного, 58 (1:0). Градель, 66 — с пенальти (2:0). Жозе Фонти, 90+3 (2:1).
Нереализованный пенальти: Градель, 82 (мимо)
«Тулуза»: Рейне, Изима-Мирен, Силла, Амиан, Диаките (Гонсалвес, 27), Венкер, Сангаре, Доссеви, Градель, Саид (Саного, 16), Кулурис (Макенго, 89).
«Лилль»: Меньян, Пье, Жозе Фонти, Габриэл, Брадарич, Иконе (Реми, 68), Шека, Сумаре (Тиагу Майа, 89), Бамба (Юсуф Языджи, 77), Осимен, Араужу.
Предупреждения: Саид, 13. Саного, 40. Шека, 71. Араужу, 73. Пье, 81. Жозе Фонти, 90.
Судья: Фраппар (Франция).
19 октября. Тулуза. Стадион Муниципальный.
«Анже» — «Брест» — 0:1 (0:0)
Гол: Кардона, 67.
«Анже»: Бютель, Траоре, Пелланар, Тома (Павлович, 21), Мансо, Мангани, Капель, Сантамария, Перейра Лаж, Алиуи (Баокен, 64), Эль Мелали (Нинга, 75).
«Брест»: Ларсоннье, Бааль, Кастеллетто, Байн, Фоссюрье, Лан, Отре (Менди, 77), Баттоккио (Дюверн, 83), Белькебла, Грансир (Кардона, 64), Шарбоннье.
Предупреждение: Павлович, 90+6.
Судья: Ваттеллье (Франция).
19 октября. Анже. Стадион «Раймон Копа».
«Ним» — «Амьен» — 1:1 (1:0)
Голы: Мартинес, 41 (1:0). Калабрези, 90+5 (1:1).
«Ним»: Диас, Мартинес, Бриансон, Алакуш (Сарр, 51), Паке, Филиппото, Валлс (Валерио, 90+3), Рипар, Фомба, Дульевич (Буадес, 65), Денки.
«Амьен»: Гюртнер, Шеджу, Калабрези, Алеесами, Дибасси, Блен (Бодмер, 84), Гнаоре, Какюта, Мендоса (Талал, 90+8), Гирасси, Отеро (Диабате, 66).
Предупреждения: Мендоса, 29. Гирасси, 30. Алеесами, 76. Дибасси, 90+6.
Судья: Стина (Франция).
19 октября. Ним. Стадион «Стад де Костьер».
Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2019-2020/