«Нант» уступил «Метцу», играя в меньшинстве

В матче 10-го тура чемпионата Франции «Метц» принимал «Нант». Хозяева одержали победу со счетом 1:0. Отметим, что с середины второго тайма «Нант» играл в меньшинстве после удаления Моллы Ваге. Однако «Метц» сумел забить решающий гол только на 86-й минуте: отличился Абиба Диалло.

Несмотря на поражение «Нант» сохраняет второе место в чемпионате, набрав 19 очков. «Метц» набрал 11 очков и ушел из зоны вылета.

Чемпионат Франции. Лига 1

10-й тур

«Метц» — «Нант» — 1:0 (0:0)

Гол: Диалло, 86.

«Метц»: Укиджа, Бой (Сунзу, 46), Сентонз, Каби, Траоре, Гакпа (Нгюетт, 82), Н`Дорам, Майга, Фофана, Амброз (Булая, 77), Диалло.

«Нант»: Лафон, Аппиа, Ваге, Абед, Туре, Бенавенте (Басила, 66), Блас, Жиротто, Мутуссами, Кулибали (Юан, 81), Саймон (Бамба, 68).

Предупреждения: Каби, 49. Абед, 72. Майга, 72.

Удаление: Ваге, 62.

Судья: Пиньяр (Франция).

19 октября. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».

«Реймс» — «Монпелье» — 1:0 (1:0)

Гол: Абдельхамид, 2.

«Реймс»: Райкович, Фокет, Абдельхамид, Конан, Дисаси, Ромао, Шавалерен, Кафаро (Донис, 68), Думбья (А.Камара, 78), Уден (Мунетси, 82), Диа.

«Монпелье»: Рульи, Илтон, Мендеш, Суке, Ойонго, Козза (Саванье, 64), Ле Таллек, Ферри (Шкулетич, 78), Молле, Шотар (С.Камара, 42), Лаборд.

Предупреждения: Кафаро, 61. Ромао, 83.

Судья: Батта (Франция).

19 октября. Реймс. Стадион «Огюст Делон».

«Тулуза» — «Лилль» — 2:1 (0:0)

Голы: Саного, 58 (1:0). Градель, 66 — с пенальти (2:0). Жозе Фонти, 90+3 (2:1).

Нереализованный пенальти: Градель, 82 (мимо)

«Тулуза»: Рейне, Изима-Мирен, Силла, Амиан, Диаките (Гонсалвес, 27), Венкер, Сангаре, Доссеви, Градель, Саид (Саного, 16), Кулурис (Макенго, 89).

«Лилль»: Меньян, Пье, Жозе Фонти, Габриэл, Брадарич, Иконе (Реми, 68), Шека, Сумаре (Тиагу Майа, 89), Бамба (Юсуф Языджи, 77), Осимен, Араужу.

Предупреждения: Саид, 13. Саного, 40. Шека, 71. Араужу, 73. Пье, 81. Жозе Фонти, 90.

Судья: Фраппар (Франция).

19 октября. Тулуза. Стадион Муниципальный.

«Анже» — «Брест» — 0:1 (0:0)

Гол: Кардона, 67.

«Анже»: Бютель, Траоре, Пелланар, Тома (Павлович, 21), Мансо, Мангани, Капель, Сантамария, Перейра Лаж, Алиуи (Баокен, 64), Эль Мелали (Нинга, 75).

«Брест»: Ларсоннье, Бааль, Кастеллетто, Байн, Фоссюрье, Лан, Отре (Менди, 77), Баттоккио (Дюверн, 83), Белькебла, Грансир (Кардона, 64), Шарбоннье.

Предупреждение: Павлович, 90+6.

Судья: Ваттеллье (Франция).

19 октября. Анже. Стадион «Раймон Копа».

«Ним» — «Амьен» — 1:1 (1:0)

Голы: Мартинес, 41 (1:0). Калабрези, 90+5 (1:1).

«Ним»: Диас, Мартинес, Бриансон, Алакуш (Сарр, 51), Паке, Филиппото, Валлс (Валерио, 90+3), Рипар, Фомба, Дульевич (Буадес, 65), Денки.

«Амьен»: Гюртнер, Шеджу, Калабрези, Алеесами, Дибасси, Блен (Бодмер, 84), Гнаоре, Какюта, Мендоса (Талал, 90+8), Гирасси, Отеро (Диабате, 66).

Предупреждения: Мендоса, 29. Гирасси, 30. Алеесами, 76. Дибасси, 90+6.

Судья: Стина (Франция).

19 октября. Ним. Стадион «Стад де Костьер».

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