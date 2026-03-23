«Страсбур» выиграл у «Нанта» в матче с пятью голами

«Страсбур» победил «Нант» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Франции — 3:2.

У хозяев голы забили Демен Ассумани и Матти Аблен, у гостей — Макси Ойеделе и Хоакин Паникелли (дубль).

«Нант» потерпел третье поражение подряд. Он занимает предпоследнее, 17-е место в таблице чемпионата Франции (17 очков после 26 игр). «Страсбур» (40 очков после 27 встреч) располагается на восьмом месте.

Чемпионат Франции. Лига 1. 27-й тур.

22 марта, 22:45. Божуар - Луи Фонтено (Нант)

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