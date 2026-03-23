«Страсбур» выиграл у «Нанта» в матче с пятью голами
«Страсбур» победил «Нант» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Франции — 3:2.
У хозяев голы забили Демен Ассумани и Матти Аблен, у гостей — Макси Ойеделе и Хоакин Паникелли (дубль).
«Нант» потерпел третье поражение подряд. Он занимает предпоследнее, 17-е место в таблице чемпионата Франции (17 очков после 26 игр). «Страсбур» (40 очков после 27 встреч) располагается на восьмом месте.
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4
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|0-0
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5
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|0-0
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6
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7
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8
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9
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10
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12
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13
|Анже
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14
|Гавр
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|0
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15
|Осер
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
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17
|Труа
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|0
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18
|Ле Ман
|0
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|Анже – Лилль
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
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|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
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|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
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|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
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|Тулуза – Лион
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|Труа – Париж
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