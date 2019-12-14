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«Нант» с минимальным счетом победил «Ним»

14 декабря 2019, 23:55
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В матче 18-го тура чемпионата Франции «Ним» принимал «Нант». Гости победили со счетом 1:0.

Чемпионат Франции. Лига 1

18-й тур

«Ним» — «Нант» — 0:1 (0:1)

Гол: Луза, 28.

«Ним»: Бернардони, Мартинес, Мигель (Сент-Люс, 90+4), Бриансон, Алакуш, Ферхат, Филиппото, Сарр, Рипар, Валерио (Дульевич, 68), Денки (Стояновски, 87).

«Нант»: Лафон, Аппиа, Паллуа, Траоре, Туре, Блас (Мутуссами, 87), Жиротто (Ваге, 55), Луза, Бамба (Абед, 75), Кулибали, Саймон.

Предупреждения: Бамба, 46. Саймон, 68. Паллуа, 81.

Судья: Абед (Франция).

14 декабря. Ним. Стадион «Стад де Костьер».

«Амьен» — «Дижон» — 1:1 (1:1)

Голы: Кадис, 19 (0:1). Конате, 28 (1:1).

«Амьен»: Гюртнер, Шеджу, Калабрези, Дибасси, Лефор, Блен (Зунгу, 73), Гнаоре, Какюта, Конате, Аколо (Мендоса, 46), Диабате (Корнетт, 85).

«Дижон»: Гомис, Экуэле Манга, Шафик, Альфонс, Бальмон, Амальфитано, Ндонг, Сумаре (Мавидиди, 68), Жулиу Тавареш, Кадис (Бальде, 59), Шуйар (Перейра, 90).

Предупреждения: Аколо, 9. Шуйар, 44. Альфонс, 62. Амальфитано, 77.

Судья: Леонар (Франция).

14 декабря. Амьен. Стадион «Стад де ла Ликорн».

«Брест» — «Ницца» — 0:0

Нереализованный пенальти: Шарбоннье, 35 (штанга)

«Брест»: Ларсоннье, Бааль, Кастеллетто (Байн, 46), Дюверн, Фоссюрье, Лан, Баттоккио, Диалло, Шарбоннье (Отре, 68), Менди (Курт, 81), Кардона.

«Ницца»: Бенитес, Данте, Бюрнер, Сарр, Нсоки, Сиприен, Ле Мелу, Унас (Тюрам-Юльен, 90+1), Дольберг, Клод Морис (Маолида, 73), Ганаго (Тамез, 64).

Предупреждения: Диалло, 1. Кастеллетто, 16. Бюрнер, 30. Данте, 33. Баттоккио, 63.

Судья: Шнайдер (Франция).

14 декабря. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».

«Тулуза» — «Реймс» — 0:1 (0:1)

Гол: Уден, 9.

«Тулуза»: Рейне, Силла, Морейра, Амиан, Рохель, Буагар (Кулурис, 66), Сангаре, Коне, Доссеви (Н`Гуму, 82), Саного, Саид (Макенго, 70).

«Реймс»: Райкович, Фокет, Камара, Абдельхамид, Дисаси, Ромао, Шавалерен, Кафаро (Сиссоко, 83), Дингоме (Думбья, 71), Уден, Диа (Сук Хюн Джун, 43).

Предупреждения: Ромао, 29. Шавалерен, 79.

Судья: Тюрпен (Франция).

14 декабря. Тулуза. Стадион Муниципальный.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2019-2020/

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