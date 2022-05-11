«Нант» одержал волевую победу над «Ренном»

«Нант» дома одержал волевую победу над «Ренном» в матче 36-го тура чемпионата Франции — 2:1.

В составе гостей счет открыл полузащитник Флавьен Тэт. Хозяева ответили голами Калифы Кулибали и Николя Паллуа.

В турнирной таблице лиги 1 «Нант» занимает девятое место, имея 54 очка после 36 матчей. «Ренн» — пятый с 62 очками.