«Нант» — «ПСЖ»: Сафонов начнет игру в запасе
Стали известны стартовые составы на матч между «Нантом» и «ПСЖ» в 1-м туре французской лиги 1.
Игра пройдет на стадионе «Божуар» в Нанте. Начало — в 21.45 по московскому времени. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов начнет матч на скамейке запасных.
«Нант»: Лопеш, Козза, Тати, Авазьем, Амьян, Леру, Лепено, Квон Хек Кю, Бенхаттаб, Гирасси, Мохамед.
«ПСЖ»: Шевалье, Эрнадес, Беральдо, Забарный, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Ли Кан Ин, Барколя, Рамуш, Мбай.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|13
|9
|1
|3
|33-12
|28
|
2
|Ланс
|13
|9
|1
|3
|22-11
|28
|
3
|ПСЖ
|12
|8
|3
|1
|24-11
|27
|
4
|Страсбур
|13
|7
|1
|5
|24-17
|22
|
5
|Лилль
|12
|6
|2
|4
|23-15
|20
|
6
|Монако
|12
|6
|2
|4
|24-21
|20
|
7
|Лион
|12
|6
|2
|4
|18-15
|20
|
8
|Ренн
|12
|4
|6
|2
|19-17
|18
|
9
|Ницца
|13
|5
|2
|6
|18-23
|17
|
10
|Тулуза
|12
|4
|4
|4
|18-16
|16
|
11
|Париж
|12
|4
|2
|6
|18-21
|14
|
12
|Гавр
|12
|3
|5
|4
|13-17
|14
|
13
|Анже
|12
|3
|4
|5
|10-15
|13
|
14
|Метц
|12
|3
|2
|7
|12-27
|11
|
15
|Брест
|12
|2
|4
|6
|14-21
|10
|
16
|Нант
|12
|2
|4
|6
|11-18
|10
|
17
|Лорьян
|12
|2
|4
|6
|14-26
|10
|
18
|Осер
|12
|2
|1
|9
|7-19
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.11
|22:45
|Ницца – Марсель
|1 : 5
|22.11
|19:00
|Ланс – Страсбур
|1 : 0
|22.11
|21:00
|Ренн – Монако
|- : -
|22.11
|23:05
|ПСЖ – Гавр
|- : -
|23.11
|17:00
|Осер – Лион
|- : -
|23.11
|19:15
|Брест – Метц
|- : -
|23.11
|19:15
|Нант – Лорьян
|- : -
|23.11
|19:15
|Тулуза – Анже
|- : -
|23.11
|22:45
|Лилль – Париж
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|9
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|8
|П
|
|6
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|4
|
|
Илан Кеббаль
Париж
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|5
|2
|1
|
|
Махди Камара
Ренн
|10
|1
|3
|
|
Отавио
Париж
|10
|1
|3
Новости