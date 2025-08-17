«Нант» — «ПСЖ»: Сафонов начнет игру в запасе

Стали известны стартовые составы на матч между «Нантом» и «ПСЖ» в 1-м туре французской лиги 1.

Игра пройдет на стадионе «Божуар» в Нанте. Начало — в 21.45 по московскому времени. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов начнет матч на скамейке запасных.

«Нант»: Лопеш, Козза, Тати, Авазьем, Амьян, Леру, Лепено, Квон Хек Кю, Бенхаттаб, Гирасси, Мохамед.

«ПСЖ»: Шевалье, Эрнадес, Беральдо, Забарный, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Ли Кан Ин, Барколя, Рамуш, Мбай.