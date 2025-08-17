Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

17 августа, 21:20

«Нант» — «ПСЖ»: Сафонов начнет игру в запасе

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между «Нантом» и «ПСЖ» в 1-м туре французской лиги 1.

Игра пройдет на стадионе «Божуар» в Нанте. Начало — в 21.45 по московскому времени. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов начнет матч на скамейке запасных.

«Нант»: Лопеш, Козза, Тати, Авазьем, Амьян, Леру, Лепено, Квон Хек Кю, Бенхаттаб, Гирасси, Мохамед.

«ПСЖ»: Шевалье, Эрнадес, Беральдо, Забарный, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Ли Кан Ин, Барколя, Рамуш, Мбай.

Чемпионат Франции. Лига 1. 1-й тур.
17 августа, 21:45. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
0:1
ПСЖ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Нант
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Дмитриев назвал Стармера и глав ЕС лидерами хаоса и поджигателями войны
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
СМИ указали на удивление Украины и союзников скоростью продвижения плана США
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Трамп назвал последствия отказа Киева от мирного урегулирования
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Популярное видео
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Симон Вирсаладзе

    И завершит там же

    17.08.2025

    • «Анже» в меньшинстве победил «Париж» на старте лиги 1

    Гол Витиньи принес «ПСЖ» победу над «Нантом» в 1-м туре лиги 1
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Марсель 13 9 1 3 33-12 28
    2
    		 Ланс 13 9 1 3 22-11 28
    3
    		 ПСЖ 12 8 3 1 24-11 27
    4
    		 Страсбур 13 7 1 5 24-17 22
    5
    		 Лилль 12 6 2 4 23-15 20
    6
    		 Монако 12 6 2 4 24-21 20
    7
    		 Лион 12 6 2 4 18-15 20
    8
    		 Ренн 12 4 6 2 19-17 18
    9
    		 Ницца 13 5 2 6 18-23 17
    10
    		 Тулуза 12 4 4 4 18-16 16
    11
    		 Париж 12 4 2 6 18-21 14
    12
    		 Гавр 12 3 5 4 13-17 14
    13
    		 Анже 12 3 4 5 10-15 13
    14
    		 Метц 12 3 2 7 12-27 11
    15
    		 Брест 12 2 4 6 14-21 10
    16
    		 Нант 12 2 4 6 11-18 10
    17
    		 Лорьян 12 2 4 6 14-26 10
    18
    		 Осер 12 2 1 9 7-19 7
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    21.11 22:45 Ницца – Марсель 1 : 5
    22.11 19:00 Ланс – Страсбур 1 : 0
    22.11 21:00 Ренн – Монако - : -
    22.11 23:05 ПСЖ – Гавр - : -
    23.11 17:00 Осер – Лион - : -
    23.11 19:15 Брест – Метц - : -
    23.11 19:15 Нант – Лорьян - : -
    23.11 19:15 Тулуза – Анже - : -
    23.11 22:45 Лилль – Париж - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Мэйсон Гринвуд
    Мэйсон Гринвуд

    Марсель

    		 10
    Хоакин Паникелли
    Хоакин Паникелли

    Страсбур

    		 9
    Эстебан Леполь
    Эстебан Леполь

    Ренн

    		 8
    П
    Витор Феррейра Витинья
    Витор Феррейра Витинья

    ПСЖ

    		 6
    Пьер-Эмерик Обамеянг
    Пьер-Эмерик Обамеянг

    Марсель

    		 4
    Илан Кеббаль
    Илан Кеббаль

    Париж

    		 4
    И К Ж
    Садибу Сане
    Садибу Сане

    Метц

    		 5 2 1
    Махди Камара
    Махди Камара

    Ренн

    		 10 1 3
    Отавио
    Отавио

    Париж

    		 10 1 3
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости