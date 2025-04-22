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22 апреля, 23:36

«ПСЖ» упустил победу над «Нантом», пропустив на 83-й минуте. Сафонов остался в запасе

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Нападающий «ПСЖ» Брэдли Барколя (слева) и защитник «Нанта» Жан-Шарль Кастеллетто.
Фото AFP

«ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Нантом» в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Франции — 1:1.

Полузащитник гостей Витинья открыл счет на 33-й минуте встречи. Хавбек хозяев Дуглас Аугусту спас свою команду от поражения, забив на 83-й минуте.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку на игру, но остался в запасе. В основном составе парижан вышел Джанлуиджи Доннарумма.

«Нант» занимает 14-е место в турнирной таблице лиги 1 с 31 очком. «ПСЖ» лидирует с 78 очками, команда досрочно обеспечила себе чемпионство.

Франция. Лига 1. 29-й тур.
22 апреля, 21:45. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
1:1
ПСЖ

Матвей Сафонов
Футбол
ФК Нант
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Нант» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча лиги Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 30 24 6 0 83-28 78
2
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
3
 Монако 30 16 6 8 57-35 54
4
 Лилль 30 15 8 7 47-32 53
5
 Ницца 30 14 9 7 56-38 51
6
 Лион 30 15 6 9 58-41 51
7
 Страсбур 30 14 9 7 48-37 51
8
 Ланс 30 13 6 11 35-33 45
9
 Брест 30 13 5 12 48-49 44
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
11
 Осер 30 10 8 12 41-45 38
12
 Тулуза 30 9 7 14 38-39 34
13
 Реймс 30 8 8 14 32-42 32
14
 Нант 30 7 10 13 35-50 31
15
 Анже 30 8 6 16 29-48 30
16
 Гавр 30 8 3 19 33-64 27
17
 Сент-Этьен 29 6 6 17 31-68 24
18
 Монпелье 29 4 3 22 22-69 15
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25.04 21:45
ПСЖ – Ницца
 - : -
26.04 18:00
Страсбур – Сент-Этьен
 - : -
26.04 20:00
Гавр – Монако
 - : -
26.04 22:05
Лион – Ренн
 - : -
27.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
27.04 18:15
Ланс – Осер
 - : -
27.04 18:15
Монпелье – Реймс
 - : -
27.04 18:15
Нант – Тулуза
 - : -
27.04 21:45
Марсель – Брест
 - : -
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Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 21
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 18
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 16
П
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 11
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 8
Райан Шерки

Райан Шерки

Лион

 8
И К Ж
Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 19 2 3
Лилиан Рао-Лисоа

Лилиан Рао-Лисоа

Анже

 25 2 0
Дейвер Мачадо

Дейвер Мачадо

Ланс

 24 1 4
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