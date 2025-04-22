«ПСЖ» упустил победу над «Нантом», пропустив на 83-й минуте. Сафонов остался в запасе

«ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Нантом» в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Франции — 1:1.

Полузащитник гостей Витинья открыл счет на 33-й минуте встречи. Хавбек хозяев Дуглас Аугусту спас свою команду от поражения, забив на 83-й минуте.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку на игру, но остался в запасе. В основном составе парижан вышел Джанлуиджи Доннарумма.

«Нант» занимает 14-е место в турнирной таблице лиги 1 с 31 очком. «ПСЖ» лидирует с 78 очками, команда досрочно обеспечила себе чемпионство.