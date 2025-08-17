Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

17 августа, 23:41

Гол Витиньи принес «ПСЖ» победу над «Нантом» в 1-м туре лиги 1

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото AFP

«ПСЖ» на выезде обыграл «Нант» в матче 1-го тура французской лиги 1 — 1:0.

Единственный гол на 67-й минуте забил полузащитник парижан Витинья.

Российский голкипер гостей Матвей Сафонов провел игру на скамейке запасных. В старте второй матч подряд вышел французский новичок команды Люка Шевалье.

В следующем туре «ПСЖ» на своем поле примет «Анже». Игра состоится 22 августа. «Нант» 24 августа в гостях встретится со «Страсбуром».

Чемпионат Франции. Лига 1. 1-й тур.
17 августа, 21:45. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
0:1
ПСЖ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Нант
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Трамп назвал последствия отказа Киева от мирного урегулирования
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Украинский музыкант и сооснователь DZIDZIO Лесик Сам скончался на 58-м году жизни
В Госдуму внесут законопроект о борьбе с «бабушкиной» схемой с квартирами
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Популярное видео
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Александр Иванов

    Илья Забарный отыграл все 90 мин., а Сафонов опять ноль, вот где разница.. ему самому-то не тоскливо ? явно нет, если согласен на такое унизительное положение

    18.08.2025

  • Black ice

    Когда Сафронов переходил в ПСЖ, он знал ,что его берут на лавку, так что ничего нового для него.

    18.08.2025

  • hottie

    Оба воротчика на 0 отстояли. Вернее один отстоял, а второй отсидел.

    18.08.2025

  • Tiphaine Owen

    Вы бы поверили, что можно угадать точный счет в футболе? Лично я нет! Пока не проверила все на деле. Не знаю как, но такое возможно и это факт. По совету своей подруги, которая меня на ставки подсадила, я обратилась к этому человеку https://t.me/cadekka подписалась на группу. Все внимательно изучила и решила, что надо попробовать. Изначально думала, что матчи бесплатные, но стоимость одного такого матча оказалась 6900руб, да и то по скидке для новичка. Думала, думала.. В итоге решилась. Заплатила 6900р за ставку, получила информацию по матчу Спортиво Барракас – Сентрал Баллестер на точный счет 4-2. Бюджет у меня был всего 3000, поэтому я решила подстраховаться. Поставила 1000 на точный счет 4-2 в матче, 1000 на тотал больше 4,5 в матче, и 1000 на победу Спортиво Барракас. В первом тайме команды забили 2 мяча, поэтому у меня возникли сомнения в ставке, но во втором тайме, начали забивать как надо и буквально в самом конце точный счет в матче зашел. https://t.me/cadekka

    18.08.2025

  • DemolisherAjax

    "Российский голкипер гостей Матвей Сафонов провел игру на скамейке запасных." Не может быть ? :)

    18.08.2025

  • Павел Леонидович

    про мотю могли и не писать)

    18.08.2025

  • Stranger in the Night

    Витинью - на престол! На получение ЗМ.

    18.08.2025

    • «Нант» — «ПСЖ»: Сафонов начнет игру в запасе

    Мбаппе — о ситуации с Доннаруммой в «ПСЖ»: «Это трудные и несправедливые времена»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Марсель 13 9 1 3 33-12 28
    2
    		 Ланс 13 9 1 3 22-11 28
    3
    		 ПСЖ 12 8 3 1 24-11 27
    4
    		 Страсбур 13 7 1 5 24-17 22
    5
    		 Ренн 13 5 6 2 23-18 21
    6
    		 Лилль 12 6 2 4 23-15 20
    7
    		 Лион 12 6 2 4 18-15 20
    8
    		 Монако 13 6 2 5 25-25 20
    9
    		 Ницца 13 5 2 6 18-23 17
    10
    		 Тулуза 12 4 4 4 18-16 16
    11
    		 Париж 12 4 2 6 18-21 14
    12
    		 Гавр 12 3 5 4 13-17 14
    13
    		 Анже 12 3 4 5 10-15 13
    14
    		 Метц 12 3 2 7 12-27 11
    15
    		 Брест 12 2 4 6 14-21 10
    16
    		 Нант 12 2 4 6 11-18 10
    17
    		 Лорьян 12 2 4 6 14-26 10
    18
    		 Осер 12 2 1 9 7-19 7
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    21.11 22:45 Ницца – Марсель 1 : 5
    22.11 19:00 Ланс – Страсбур 1 : 0
    22.11 21:00 Ренн – Монако 4 : 1
    22.11 23:05 ПСЖ – Гавр - : -
    23.11 17:00 Осер – Лион - : -
    23.11 19:15 Брест – Метц - : -
    23.11 19:15 Нант – Лорьян - : -
    23.11 19:15 Тулуза – Анже - : -
    23.11 22:45 Лилль – Париж - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Мэйсон Гринвуд
    Мэйсон Гринвуд

    Марсель

    		 10
    Хоакин Паникелли
    Хоакин Паникелли

    Страсбур

    		 9
    Эстебан Леполь
    Эстебан Леполь

    Ренн

    		 8
    П
    Витор Феррейра Витинья
    Витор Феррейра Витинья

    ПСЖ

    		 6
    Пьер-Эмерик Обамеянг
    Пьер-Эмерик Обамеянг

    Марсель

    		 4
    Илан Кеббаль
    Илан Кеббаль

    Париж

    		 4
    И К Ж
    Садибу Сане
    Садибу Сане

    Метц

    		 5 2 1
    Отавио
    Отавио

    Париж

    		 10 1 3
    Махди Камара
    Махди Камара

    Ренн

    		 11 1 3
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости