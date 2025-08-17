Гол Витиньи принес «ПСЖ» победу над «Нантом» в 1-м туре лиги 1
«ПСЖ» на выезде обыграл «Нант» в матче 1-го тура французской лиги 1 — 1:0.
Единственный гол на 67-й минуте забил полузащитник парижан Витинья.
Российский голкипер гостей Матвей Сафонов провел игру на скамейке запасных. В старте второй матч подряд вышел французский новичок команды Люка Шевалье.
В следующем туре «ПСЖ» на своем поле примет «Анже». Игра состоится 22 августа. «Нант» 24 августа в гостях встретится со «Страсбуром».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|13
|9
|1
|3
|33-12
|28
|
2
|Ланс
|13
|9
|1
|3
|22-11
|28
|
3
|ПСЖ
|12
|8
|3
|1
|24-11
|27
|
4
|Страсбур
|13
|7
|1
|5
|24-17
|22
|
5
|Ренн
|13
|5
|6
|2
|23-18
|21
|
6
|Лилль
|12
|6
|2
|4
|23-15
|20
|
7
|Лион
|12
|6
|2
|4
|18-15
|20
|
8
|Монако
|13
|6
|2
|5
|25-25
|20
|
9
|Ницца
|13
|5
|2
|6
|18-23
|17
|
10
|Тулуза
|12
|4
|4
|4
|18-16
|16
|
11
|Париж
|12
|4
|2
|6
|18-21
|14
|
12
|Гавр
|12
|3
|5
|4
|13-17
|14
|
13
|Анже
|12
|3
|4
|5
|10-15
|13
|
14
|Метц
|12
|3
|2
|7
|12-27
|11
|
15
|Брест
|12
|2
|4
|6
|14-21
|10
|
16
|Нант
|12
|2
|4
|6
|11-18
|10
|
17
|Лорьян
|12
|2
|4
|6
|14-26
|10
|
18
|Осер
|12
|2
|1
|9
|7-19
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.11
|22:45
|Ницца – Марсель
|1 : 5
|22.11
|19:00
|Ланс – Страсбур
|1 : 0
|22.11
|21:00
|Ренн – Монако
|4 : 1
|22.11
|23:05
|ПСЖ – Гавр
|- : -
|23.11
|17:00
|Осер – Лион
|- : -
|23.11
|19:15
|Брест – Метц
|- : -
|23.11
|19:15
|Нант – Лорьян
|- : -
|23.11
|19:15
|Тулуза – Анже
|- : -
|23.11
|22:45
|Лилль – Париж
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|9
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|8
|П
|
|6
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|4
|
|
Илан Кеббаль
Париж
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|5
|2
|1
|
|
Отавио
Париж
|10
|1
|3
|
|
Махди Камара
Ренн
|11
|1
|3
