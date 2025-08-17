Гол Витиньи принес «ПСЖ» победу над «Нантом» в 1-м туре лиги 1

«ПСЖ» на выезде обыграл «Нант» в матче 1-го тура французской лиги 1 — 1:0.

Единственный гол на 67-й минуте забил полузащитник парижан Витинья.

Российский голкипер гостей Матвей Сафонов провел игру на скамейке запасных. В старте второй матч подряд вышел французский новичок команды Люка Шевалье.

В следующем туре «ПСЖ» на своем поле примет «Анже». Игра состоится 22 августа. «Нант» 24 августа в гостях встретится со «Страсбуром».