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Сегодня, 17:45

«Нант» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча лиги Франции

«Нант» и «ПСЖ» встретятся в матче 29-го тура чемпионата Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Нант» и «ПСЖ» встретятся в перенесенном матче 29-го тура французской лиги 1 во вторник, 22 апреля. Игра пройдет на стадионе «Божуар» в Нанте, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», контент доступен по подписке на сервис.

С ключевыми событиями и результатом игры «Нант» — «ПСЖ» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ»

Франция. Лига 1. 29-й тур.
22 апреля, 21:45. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
ПСЖ

«ПСЖ» досрочно выиграл чемпионский титул, парижане набрали 77 очков в 29 матчах. «Нант» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы с 30 очками. Встреча команд в первом круге чемпионата Франции состоялась в ноябре 2024 года и завершилась вничью (1:1).

Футбол
ФК Нант
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 24 5 0 82-27 77
2
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
3
 Монако 30 16 6 8 57-35 54
4
 Лилль 30 15 8 7 47-32 53
5
 Ницца 30 14 9 7 56-38 51
6
 Лион 30 15 6 9 58-41 51
7
 Страсбур 30 14 9 7 48-37 51
8
 Ланс 30 13 6 11 35-33 45
9
 Брест 30 13 5 12 48-49 44
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
11
 Осер 30 10 8 12 41-45 38
12
 Тулуза 30 9 7 14 38-39 34
13
 Реймс 30 8 8 14 32-42 32
14
 Нант 29 7 9 13 34-49 30
15
 Анже 30 8 6 16 29-48 30
16
 Гавр 30 8 3 19 33-64 27
17
 Сент-Этьен 29 6 6 17 31-68 24
18
 Монпелье 29 4 3 22 22-69 15
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.04 21:45
Ланс – Реймс
 0 : 2
12.04 18:00
Монако – Марсель
 3 : 0
12.04 20:00
Тулуза – Лилль
 1 : 2
12.04 22:05
Страсбур – Ницца
 2 : 2
13.04 16:00
Сент-Этьен – Брест
 3 : 3
13.04 18:15
Анже – Монпелье
 2 : 0
13.04 18:15
Гавр – Ренн
 1 : 5
13.04 21:45
Осер – Лион
 1 : 3
22.04 21:45
Нант – ПСЖ
 - : -
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ПСЖ

 21
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Мэйсон Гринвуд

Марсель

 18
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 16
П
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Брэдли Барколя

ПСЖ

 11
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Жоау Невеш

ПСЖ

 8
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Райан Шерки

Лион

 8
И К Ж
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Маркюс Коко

Нант

 19 2 3
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 24 1 4
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